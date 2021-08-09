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В Северной Осетии девять человек скончались из-за нехватки кислорода в больнице

Поломка кислородной системы в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи (РКБСМП) во Владикавказе привела к гибели 9 пациентов, сообщает пресс-служба правительства республики.



"В результате поломки кислородной системы скончались 9 человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе республиканского Минздрава "Интерфаксу" уточнили, что пациенты, которых не удалось спасти, на момент аварии были в тяжелом состоянии.
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