



Сообщается, что в связи с проведением плановых ремонтов железнодорожных мостов на участке Минск – Молодечно на 773 км перегона Беларусь – Крыжовка с 22:30 17 августа по 4:30 19 августа 2021 года и на 808 км перегона Олехновичи – Уша с 22:50 25 августа по 23:20 26 августа 2021 года отменяются из обращения следующие пассажирские поезда, курсирующие по маршруту Минск – Гродно – Минск: № 687/688, № 729/730 отправлением из Минска и Гродно 18 и 26 августа 2021 года, № 731/732, отправлением из Минска и Гродно 18, 25 и 26 августа 2021 года.

Также отменяются из обращения некоторые поезда, пишет Blizko.by, курсирующие по маршруту Полоцк – Минск – Полоцк: № 869/870, № 871/872 отправлением из Полоцка и Минска 18 и 26 августа 2021 года.





В связи с этим, отдельные поезда будут следовать измененным расписанием и маршрутом, в том числе через Барановичи и Лиду.

Поезд № 623/624, курсирующий по маршруту Витебск/Коммунары – Гродно – Витебск/Коммунары, отправлением из Витебска и Коммунар 17 и 25 августа, из Гродно 18 и 26 августа будет следовать измененным маршрутом через станцию Барановичи-Полесские.

Для проезда пассажиров в сообщении Минск – Гродно – Минск в сутки 18 и 26 августа 2021 дополнительно назначен поезд № 630/629 Гродно – Минск – Гродно, отправлением из Гродно в 06:37 и прибытием в Минск 12:20 и отправлением из Минска в 17:41 и прибытием в Гродно в 23:37.

Поезд № 30/29 Калининград – Москва – Калининград, отправлением из Калининграда в 10:20, а из Москвы в 14:15 25 августа 2021 года будет следовать измененным расписанием и маршрутом через станции Молодечно, Полоцк, Витебск, Орша-Центральная.

Также в связи с ремонтом железнодорожных мостов 18, 25 и 26 августа поездам региональных линий экономкласса на участках Минск – Молодечно – Гудогай и поездам городских линий на участке Минск – Беларусь будет изменено расписание и маршрут следования, отдельные поезда будут отменены из обращения. Перевозка пассажиров на участках Беларусь – Ратомка и Олехновичи – Уша предусматривается автомобильным транспортом.

Подробная информация о временных изменениях размещена на станциях и остановочных пунктах Белорусской железной дороги.











