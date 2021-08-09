Фото: Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва», носит иллюстративный характер





Минчанка в 2020 году закончила обучение на факультете предпринимательства и управления Белорусского государственного аграрного технического университета по специальности «экономика и организация производства в отраслях АПК», пишет Zerkalo.io. После этого выпускницу распределили на одно из сельхозпредприятий в Витебской области.









Однако девушка по распределению решила не ехать. Она обратилась в университет с заявлением, что готова выплатить затраченные на ее обучение денежные средства в добровольном порядке.





В вузе сделали расчет: девушка должна была выплатить университету 20,6 тысячи рублей. Она возместила только 5,5 тыс. рублей.





БГАТУ обратился в прокуратуру, прокуратура — в суд. В итоге с девушки в доход местного бюджета взыскали 15,1 тыс. рублей.





Кроме того, она должна выплатить еще 750 рублей государственной пошлины.





Решение суда вступило в законную силу.

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