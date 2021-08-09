Выпускница не захотела ехать по распределению, вуз потребовал с нее 20,6 тысячи рублей компенсации за обучение
Минчанке, которая решила не ехать по распределению на одно из сельскохозяйственных предприятий Витебской области, насчитали за учебу в Белорусском государственном аграрном техническом университете 20,6 тысячи белорусских рублей. Девушка выплатила всего 5,5 тысячи рублей, тогда вуз пошел в суд, сообщает Генпрокуратура.
Фото: Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва», носит иллюстративный характер
Минчанка в 2020 году закончила обучение на факультете предпринимательства и управления Белорусского государственного аграрного технического университета по специальности «экономика и организация производства в отраслях АПК», пишет Zerkalo.io. После этого выпускницу распределили на одно из сельхозпредприятий в Витебской области.
Однако девушка по распределению решила не ехать. Она обратилась в университет с заявлением, что готова выплатить затраченные на ее обучение денежные средства в добровольном порядке.
В вузе сделали расчет: девушка должна была выплатить университету 20,6 тысячи рублей. Она возместила только 5,5 тыс. рублей.
БГАТУ обратился в прокуратуру, прокуратура — в суд. В итоге с девушки в доход местного бюджета взыскали 15,1 тыс. рублей.
Кроме того, она должна выплатить еще 750 рублей государственной пошлины.
Решение суда вступило в законную силу.
Читать полностью: https://news.zerkalo.io/life/1371.html?c
18:49 09/08/2021
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