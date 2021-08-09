Фото,REUTERS





"Нет сомнений в том, что атмосфера, океан и суша нагрелись под воздействием человеческой деятельности", - говорится в эпохальном климатическом отчете, опубликованном в понедельник.





Без решительного сокращения выбросов мир не выполнит закрепленную в Парижском соглашении цель удержать к середине века глобальное повышение средних температур в пределах 1,5°С по сравнению с доиндустриальным уровнем. Этот потолок будет пробит на 10 лет раньше, уже в 2040-м, предупредили ученые, пишет ВВС.





А следующий рубеж - потепление на 2°С, чреватое катастрофическими последствиями, падёт уже до конца этого века, если в ближайшие два десятилетия мы продолжим коптить небо и рубить леса текущими темпами.





Позиция ученых давно известна, и доклады с предупреждениями появляются с завидным постоянством. Однако этот - особенный. И не только потому, что его писали две сотни ученых на основе результатов 14 тысяч научных работ за последнее десятилетие.





Главное - под их выводами подписались почти все страны мира. То, что написано в докладе, теперь является консенсусом не только научного, но и мирового сообщества в целом.





Теперь у властей 195 стран, одобривших доклад, нет причин ссылаться на скептиков и откладывать сокращение выбросов. И шанс взять на себя повышенные обязательства в этом представится уже через пару месяцев - в начале ноября в Шотландии соберется отложенный на год из-за коронавируса мировой климатический саммит.





С прицелом на него в понедельник и вышел доклад организации IPCC - той самой, что получила Нобелевскую премию мира в 2007 году. Это группа климатических экспертов при ООН, которая с 1990 года провела шесть обследований климата на планете. Нынешнее - шестое - готовилось более 8 лет.





Подписи 195 стран под его выводами делают сегодняшний доклад главным климатическим документом мирового сообщества и отправной точкой в международных дискуссиях о том, как бороться с глобальным потеплением.





Фото: GETTY IMAGES. Белые медведи останутся без арктического льда еще до 2050 года









В докладе на 3949 страниц среди прочего написано, что:





- Минувшее десятилетие было самым жарким за последние 125 тысяч лет.





- Выброшенных в атмосферу парниковых газов уже достаточно для повышения средней температуры на 1,5°C по сравнению с 19-м веком, но она пока увеличилась на 1,1°C, поскольку частицы копоти от сжигания ископаемого топлива имеют еще и отражающую способность.





- Текущее воздействие естественных источников потепления климата, таких как солнце и вулканы, ученые оценивают как близкое к нулю.





- Даже если мир немедленно и резко сократит выбросы, некоторые процессы необратимы на ближайшие столетия, если не тысячелетия - прежде всего это касается температур и уровня океана, а также площади ледового покрова.





- За время, прошедшее с выхода предыдущего доклада в 2013 году, ученые научились четко определять связь между экстремальными погодными явлениями вроде жары, ураганов и наводнений, и изменением климата.





- Продолжение глобального потепления чревато еще более суровыми "качелями" между засухой и потопами, холодом и пеклом.





Экстремальные температуры наблюдаются все чаще, но ось этих "качелей" сместилась в красную часть термометра, показывают наблюдения. С 1950 года эпизоды небывалой жары прибавили в частоте и интенсивности, тогда как холода сдали и в том, и в другом.









И даже если глобальное потепление удастся удержать в пределах полутора градусов, частота погодных катаклизмов будет беспрецедентной по историческим меркам, предупредили ученые.





Дойдет до того, что одним сентябрьским утром в Арктике практически не останется льда. Это почти неизбежно случится в конце лета хотя бы раз до 2050 года при любом сценарии сокращения выбросов, говорится в докладе.





И тут ученые почти уверены (на 90%), что главной причиной таяния арктического льда и уменьшения поверхности ледников на планете с 1990 года является деятельность человека.