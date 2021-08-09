



Об этом «Кур'еру» сообщили в Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.





Добывать птиц можно с помощью гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряженных дробью, охотничьих собак всех групп кроме гончих и борзых.





Также охотникам разрешается использовать маломерные суда без двигателя или с неработающим двигателем.