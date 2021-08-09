



Прокуратура Дрогичинского района возбудила уголовные дела в отношении должностных лиц сельхозпредприятия по фактам бездействия и служебного подлога, повлекших причинение ущерба в крупном размере.





Согласно материалам дела, пишет 1reg.by, должностные лица ОАО в мае-июне 2021 года не исполнили принятые на себя обязательства по линии надзора за ветеринарно-санитарным состоянием молочно-товарной фермы, осмотра и лечения животных.

О каком именно предприятии речь в службе информации прокуратуры Брестской не уточнили, но добавили, что «вследствие бездействия произошел падеж крупного рогатого скота – предприятию причинен ущерб на сумму свыше 8,5 тысячи рублей».





Кроме того, заведующая фермой, чтобы ее не привлекли к материальной и дисциплинарной ответственности, внесла заведомо ложные сведения в отчеты, где занизила количество павшего Крупного рогатого скота. После этого она предоставила отчеты в бухгалтерию предприятия.





Уголовные дела возбуждены по части 2 статьи 425 и части 1 статьи 427 УК РБ и направлены для организации предварительного расследования в Дрогичинский районный отдел Следственного комитета.



