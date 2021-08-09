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БАЖ: в Беларуси за год около 500 раз задерживали журналистов, заблокировано 100 сайтов

В Беларуси за год около 500 раз задерживали журналистов, заблокировано более 100 сайтов, сообщает Белорусская ассоциация журналистов в своём телеграм-канале в понедельник.


Так, по данным БАЖ, в Беларуси с дня выборов президента в 2020 году и по август 2021 года "зафиксировано 497 задержаний, 68 фактов насилия и ранений, 119 административных арестов журналистов".

"На данный момент в неволе - 29 представителей медиа. Более 50 человек находится под уголовным преследованием", - заявили в ассоциации.

По информации БАЖ, за год силовики провели у журналистов и в редакциях 135 обысков и осмотров.

Заблокирован доступ к более 100 общественно-политическим и сайтам медиа. Десять изданий были вынуждены прекратить выпуск.

"Белорусская медиасфера понесла огромные потери: были уничтожены или вынуждены закрыться многие медиа, десятки коллег в неволе, журналисты были осуждены по уголовным статьям, прошли сотни обысков, изъятий техники, арестов, инициированы уголовные дела против сотрудников медиа, редакции и журналисты много раз были наказаны штрафами", - говорится в сообщении БАЖ.
Источник: interfax.by
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