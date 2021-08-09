Погранслужба Литвы: на юго-восточной окраине границы концентрация белорусских сил
За минувшие сутки, с полуночи в воскресенье до полуночи в понедельник, литовские пограничники вернули в Беларусь 150 человек, которые пытались нелегально перейти границу в неположенных местах.
В Литву же уже третьи сутки подряд не пустили ни одного нелегала, сообщает Служба охраны госграницы.
Возвращенные мигранты шли группами от нескольких до нескольких десятков человек. Патрульные СОГГ применяли и аудиообращения на разных языках, в которых сообщалось, что в неположенных местах границу Литвы переходить запрещается.
На некоторых участках, в основном на юго-востоке, визуально фиксируется рост численности белорусских пограничников. СОГГ в целях разведки и превенции поднимала в воздух вертолет. Никаких инцидентов не было. На границе дежурят усиленные наряды СОГГ и других служб.
Источник: delfi.lt
11:48 09/08/2021
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