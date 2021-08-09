Водители и пассажиры засняли белое покрывало на земле и поделились видео в социальных сетях.









По прогнозам сайта 048.ua, на юге Украины прошли ливни с грозами. В Одесской области сильные дожди перемежались с обильным градом и снегом, который быстро растаял. В Николаеве также прошел значительный ливень, местами выпал мелкий град, напоминающий снег, пишет gismeteo.by.









Что ждать белорусам 9-15 августа?

Синоптики, по долгосрочному прогнозу, обещают умеренно теплую с небольшими дождями погоду, близкую по температуре воздуха и количеству осадков к многолетним климатическим значениям, сообщили на ОНТ.





В начале недели с Западной Европы придут кратковременные дожди. Ночью и утром можно будет ждать небольшие туманы. Видимость может снизиться до 500 метров.





9 августа будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +20..+26°С, по востоку +27..+32°С. А 10 августа днем воздух прогреется до +24…+28°C.





С середине недели облаков и дождей станет меньше. 11 августа по западу Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Утром могут появиться слабые туманы. Ветер северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +13…+20°C, днем — +22…+28°C.





12 августа — переменная облачность, пройдут небольшие дожди. Ночью и утром непродолжительные туманы, видимость — снова не более 500 м. Температура воздуха ночью +14…+20°C. В дневные часы +23…+28°C. 13 августа — без существенных осадков, температура поднимется до +23…+26°C.





На выходных, 14-15 августа, прогнозируют в основном комфортную летнюю, без осадков погоду. Только в воскресенье после обеда могут начатся небольшие дожди, а местами и грозы. Ветер западный умеренный, а при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11…+17°C. 14 августа днем ожидается от +18°C по северу до +28°C по юго-востоку, а 15 августа — +18…+21°C.







