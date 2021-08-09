Необходимое для заражения количество вирусных частиц для «дельта» штамма ниже, чем для уханьского, в десять раз, поэтому эта мутация распространяется по миру быстрее. Такое заявление сделал генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.





– Мы показали [в ходе исследований], что количество вируса, которое необходимо для заражения животного, требуется в десять раз меньше. Дельта-вариант более эффективно передается от зараженного организма к незараженному, – уточнил он в эфире телеканала «Россия-1».





Напомним, что мутация SARS-CoV-2, которая получила официальное название «дельта», была впервые выфявлена в Индии в октябре 2020-го года. Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса может заражать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Более того, в Индии нашли еще более опасный вариант этого штамма, гораздо заразнее его – «дельта плюс».



