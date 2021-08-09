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"Сегодня впервые за долгое время прогулки увидел дождь"

Родные стали получать письма от находящегося в заключении главреда «Нашей Нивы»

"Сегодня впервые за долгое время прогулки увидел дождь"
Письмо опубликовала в своем фейсбуке его мама, Татьяна Мушинская. Оно было написано 29 июля, а пришло 6 августа, сообщает nashaniva.com

«Письмо из замка #4 29 июля, четверг. Сегодня впервые за долгое время во время прогулки увидел дождь. Дождь!!! Просто стоял под ним и счастливо мокнул). Когда вернулись в камеру, уже стоял вентилятор. Включили его, теперь будет дышаться лучше.

Те, кто попал в камеру за неделю до меня, получают россыпь писем и открыток. Интересно, будет ли что-то такое у меня. Будут ли это пропускать? Верю в профессионализм и честность цензора).

В письмах вроде можно присылать фотографии. Вроде можно присылать и вырезки с публикациями. Может, Андрей отжалеет новый номер «Нашай гісторыі», чтобы отправить несколько самых интересных статей? (А, еще! Здесь проходят и печатные листы. Думаю, их просматривать еще быстрее и удобнее)

( … ) Кажется, с основными вопросами разобрался) не унывайте, держите хвосты пистолетом! И свои, и черный с серым (это Егор про своих собаку и кота) всех люблю, всех обнимаю! До связи».

***

Егор Мартинович был задержан ровно месяц назад, 8 июля, вместе с главным редактором «Нашай гісторыі» Андреем Дынько и бывшим главным редактором, руководителем отдела рекламы Андреем Скурко и бухгалтером Ольгой Ракович. 

Через какое-то время Ольга Ракович и Андрей Дынько вышли на свободу, а Егор Мартинович и Андрей Скурко остаются за решеткой.

Недавно стали известны подробности избиения Мартиновича при задержании, о чем рассказал правозащитник Андрей Полуда - он какое-то время находился с Егором в одной камере.

"Одели на голову боксерский шлем и лупили по голове. Во время обыска его также били. Даже когда он хотел выйти из одной комнаты в ту комнату, где проходил обыск, — его били. Он делает шаг — ему удар. Ему было плохо — и скорую помощь [сначала] не хотели пускать к следователю [который его допрашивал после обыска]", — поделился историей Егора Мартиновича Андрей Полуда.
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