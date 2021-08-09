«Проверка продлена в связи с тем, что продлено время экспертиз. Я спросил, какие версии рассматриваются, на что следователь ответил, что нет экспертиз — нет версий», — сообщил он.





Также до этого времени неизвестна судьба дневника Витольда, который не отдали близким, вместе с вещами покойного. По словам Андрея, следователь направил запрос в гродненскую тюрьму №1, где политзаключенный находился в последнее время до этапирования в колонию. Ответ оттуда пока не пришел.













50-летний Витольд Ашурок умер 21 мая в шкловской колонии, где отбывал пять лет лишения свободы. В январе его признали виновным в участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК) и насилии в отношении сотрудника милиции (ст. 364 УК).





Обстоятельства смерти Ашурка устанавливаются, проводится комплексная судебная медицинская экспертиза. Следственный комитет опубликовал видео, на котором видно, что человек, находясь в помещении камерного типа, два раза падает. По сообщению СК, после первого падения он получил «телесные повреждения в области лица».





Республиканская общественная наблюдательная комиссия при Министерстве юстиции не нашла жалоб у заключенных шкловской колонии.