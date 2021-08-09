СК на два месяца продлил проверку по смерти Витольда Ашурка
Следственный комитет на два месяца продлил проверку обстоятельств смерти Витольда Ашурка, пишет «Наша ніва» со ссылкой на его брата Андрея Ашурка.
«Проверка продлена в связи с тем, что продлено время экспертиз. Я спросил, какие версии рассматриваются, на что следователь ответил, что нет экспертиз — нет версий», — сообщил он.
Также до этого времени неизвестна судьба дневника Витольда, который не отдали близким, вместе с вещами покойного. По словам Андрея, следователь направил запрос в гродненскую тюрьму №1, где политзаключенный находился в последнее время до этапирования в колонию. Ответ оттуда пока не пришел.
50-летний Витольд Ашурок умер 21 мая в шкловской колонии, где отбывал пять лет лишения свободы. В январе его признали виновным в участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК) и насилии в отношении сотрудника милиции (ст. 364 УК).
Обстоятельства смерти Ашурка устанавливаются, проводится комплексная судебная медицинская экспертиза. Следственный комитет опубликовал видео, на котором видно, что человек, находясь в помещении камерного типа, два раза падает. По сообщению СК, после первого падения он получил «телесные повреждения в области лица».
Республиканская общественная наблюдательная комиссия при Министерстве юстиции не нашла жалоб у заключенных шкловской колонии.
Источник: reform.by
08:40 09/08/2021
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