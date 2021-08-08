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Главным врагом государства становится музыкант

"Дело волынщиков": год спустя после августовских протестов в Минске

Главным врагом государства становится музыкант
Уже в самом этом названии, «Дело волынщиков», какой-то невероятный абсурд. Что такого могли сделать волынщики, чтобы их задерживал СОБР со стрельбой из автоматов и силовыми приемами? 

Грабили сберкассы? Убивали людей? Оказывается: делали революцию. Вот список оружия, которым они пользовались при этом: волынка, варган, колёсная лира, гитара, перкуссия, виолончель. Опасные люди, режиму не устоять.

Их и взяли-то в обстановке более чем мирной — на даче под Минском, во время празднования дня рождения вокалистки Надежды. Только начали раскладывать мангал, как приехало маски-шоу. Задержано 16 человек: фолк-группа «Ирдорат» и друзья. Шестерых из них обвиняют «в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок» (ст. 342 УК РБ, до четырех лет тюрьмы), других — в неповиновении представителям власти.

Тянули волынку долго, почти целый год. Да, действительно, год назад, в первые дни массовых протестов, они шли с колонной, играли на инструментах и пели песню Цоя «Мы ждем перемен», пожалуй, самую острую политическую песню в Республике Беларусь. За ее исполнение могут легко посадить. И сажают. Неудивительно поэтому, что когда недавно группа «Кино» играла большой концерт в Минске и в финале исполнила «Перемен!», у людей текли слезы.

Формулировка белорусского МВД в отношении задержанных звучит достаточно откровенно: «усиливали протестные настроение». То есть настолько хорошо играли и пели, что на людей это действовало. МВД оценило качество исполнения.


«Ирдорат» в мире фолк-музыки — очень известные люди. Их известность простирается далеко за границы страны. Они много играли в Германии, Польше, Италии, Австрии, Нидерландах. Их альбомы выходят на немецком лейбле. Это не просто уличные музыканты-любители, это звезды жанра, профессионалы. 

До августа прошлого года к политике они отношения не имели. Пели о рыцарских замках, о русалках и прочих сказочных делах. Но по-белорусски. А это теперь уже само по себе признак инакомыслия.

После первых же появлений на протестах и концертов в минских двориках они лишились официальной работы в образовательном учреждении, где преподавали музыку детям.

Но это их, мягко говоря, не убило. Люди с европейской известностью не останутся без куска хлеба. И почти год все было относительно тихо, никаких инфоповодов. Так что же такого произошло этим летом, что карающие органы вдруг за них взялись? Правильный ответ: ничего.

Посмотрите на календарь. Неумолимо приближается юбилей позорных выборов и жестоко подавленного протеста. И власти панически боятся, что люди снова выйдут на улицы. Руководитель белорусского Совета по культуре Сергей Будкин рассказывает «Новой»:

«Зачищают всё и всех. За последние недели ликвидировано 105 некоммерческих организаций. Внимательно изучают прошлогодние видео, фото и приходят к тем, кто там был. Берут и обычных людей, но чаще всего это музыканты, журналисты, артисты, то есть люди, которые всегда на виду. 

Их легче вычислить, считается, что они представляют бОльшую опасность в силу своего авторитета, влияния. Недавно в 6.40 утра пришли к философу Владимиру Мацкевичу. Теперь приходят рано утром. Понятно почему: чтобы застать человека врасплох».

«Ирдорат» — не единственные музыканты, на которых наехали. Чуть больше месяца назад приговорили к трем годам «химии» вокалиста известной метал-группы Gods Tower Владислава Новожилова — за критический комментарий в адрес председателя Гомельского облисполкома. 

Три года за пять слов, среди которых не было ни одного матерного. При такой асиметричной реакции страшно даже подумать, что могло случиться с лидером брестской группы «Дай дарогу!» Юрием Стыльским, если бы он на днях не покинул страну. 

Его обвинили в том, что он снял экстремистский клип с целью дискредитации силовых структур. Речь идет о видео на песню «Баю-Бай», она заканчивается словами: «Полный автозак набил и на душе светлей». 

Постепенно главным врагом государства становится музыкант. Это и понятно. В ситуации, когда политическое поле зачищено и высказываться на политические темы стало реально опасно, ему труднее молчать, чем обычному человеку. 
Ян Шенкман, Новая газета
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