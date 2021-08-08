Литовские пограничники: с территории Беларуси слышны выстрелы
Ни одному мигранту не удалось прибыть в Литву нелегально.
В ночь с субботы на воскресенье литовские пограничники вернули в Беларусь почти 80 мигрантов, сообщает Служба охраны государственной границы.
Большинство мигрантов было возвращено в Беларусь на южной и юго-восточной окраинах страны: в Шальчининкском, Варенском районах, в границах Друскининкского муниципалитета.
В светлое время суток сотрудники Службы охраны государственной границы слышали на территории Беларуси несколько звуков одиночных выстрелов, а в сумерках зафиксировали несколько сигнальных ракет.
Литовским пограничникам не пришлось применять служебное оружие, прибегать к специальным средствам или мерам физического принуждения.
На границе продолжают дежурить усиленные отряды пограничников и прикрепленных к ним военнослужащих. Служба проходит гладко, серьезных инцидентов не зафиксировано.
Источник: lrt.lt
12:08 08/08/2021
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