Фаза Луны: Четвёртая четверть, Луна убывающая.





Характеристика дня: Сегодня самый опасный из всех сложных дней лунного месяца.





Влияние на личность: Сгущается тьма, люди ослабевают, энергия истощается. Вероятно возрастание нервного напряжения, накапливание стресса, а также подавленное настроение, тревога, снижение общего тонуса.





Бизнес и деньги: Один из самых неблагоприятных дней для работы – вполне вероятно, что любые дела пойдут насмарку. Не будут удачными и торговые сделки. Отложите переговоры: все слова, решения и обещания сегодня пусты и обманчивы. Не стоит тратить силы и приступать к новым делам, предпочтительнее отложить их.





Здоровье: Влияние на здоровье в этот день также непростое. Рекомендуется проводить очистку организма. Полезно соблюдать пост, воздержание, практиковать смирение и покаяние. Пища должна состоять, главным образом, из выпеченных изделий — пирогов, блинов, прочих мучных изделий; и будет очень хорошо, если они будут выпечены в вашем доме. Перед сном полезно провести очищение организма водой, подержать ноги в очень холодной воде.





Стрижка волос: Луна говорит, что сегодня для стрижки не самое лучшее время.





Отношения: В целом обстановка дня очень нервозная, способствует возникновению различных ссор, склок, разногласий, скандалов, конфликтов, а также присутствию враждебности, гнева, злости, зависти и прочих отрицательных событий и эмоций. Если обстановка накаляется, то самым разумным будет вовремя остановиться





Брак: Неудачное время для вступления в брак. Постарайтесь перенести день свадьбы, ведь уже через день-другой начнется новый лунный цикл, и можно будет выбрать более благоприятное время.





День рождения: У рожденных в этот день людей жизнь проходит в постоянной борьбе и поиске. Чтобы выйти на счастливую дорогу судьбы, им нужно пройти все иллюзии, «набить все шишки» и выйти из всего этого с достоинством. Если это получится — таким людям суждено приобретение спокойствия и долголетия.





Общие рекомендации: Рекомендуется ограничить себя в еде, воздержаться от секса. Надо гнать от себя назойливых и пустых людей, которые так и «лезут в душу». Перед сном обязательно примите душ, представляя себе, как вода смывает с вас всю чуждую, дурную и тёмную энергетику.





Предупреждения: В этот день даже мысленно нельзя строить никаких планов, а, тем более, начинать что-то новое. Благоприятнее всего заняться несложными повседневными делами, связанными с домом, хозяйством. Нельзя верить никаким обещаниям, слухам или прогнозам на будущее — кругом бродит туман обмана. Нужно соблюдать осторожность буквально в каждом действии: от работы на кухне до перехода улицы. Подсчитано, что в этот день случается большое число аварий, несчастных случаев и преступлений.





Сны: Сны в эти лунные сутки могут пугать, быть тяжёлыми и неприятными, но, к счастью, они часто обманчивы.





Какой сегодня праздник

День строителя

Международный день альпинизма

Международный день офтальмологии





Именины. Именины 8 августа отмечают Игнатий, Прасковья, Моисей, Федор, Сергей. Поздравьте их сегодня с Днем ангела.





Что нельзя делать 8 августа





Запрещается в этот день строить планы и начинать что-то новое. Говорят, что все, что вы начинаете делать или запланировали не сбудется, либо не принесет вам желаемого результата и удовольствия. Именно поэтому нужно продолжать идти по накатанной дороге и перенести разнообразие на другую дату.





Запрещается ругаться. Говорят, что плохие слова, а это не только мат, но и зависть, лицемерие и ревность, привлекают неудачи в вашу жизнь. Также могут появиться проблемы в личной жизни. Именно поэтому стоит следить за тем, что говорите, и нужно постараться быть доброжелательным как к себе, так и к окружающим вас людям.