



Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» в Бресте, Кирилл находится в Пинском СИЗО.





Кирилл — один из троих детей правозащитницы Вероники Ивановой. Его задерживали в августе прошлого года и приговорили к 10 суткам. Всего же его судили трижды — в общей сложности он получил 25 суток и штраф.





Вероника Иванова известна на Полесье своей активной жизненной позицией. Она открыто говорила о необходимости перемен в стране во время акций протеста в Пинске, за что её не единожды задерживали и судили по статье 23.34 КоАП РБ за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.





В феврале у Вероники Ивановой произвели обыск.