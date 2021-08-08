В Пинске задержали сына правозащитницы Вероники Ивановой
Кирилла Иванова обвинили в том, что он якобы писал угрозы в «экстремистских чатах».
Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» в Бресте, Кирилл находится в Пинском СИЗО.
Кирилл — один из троих детей правозащитницы Вероники Ивановой. Его задерживали в августе прошлого года и приговорили к 10 суткам. Всего же его судили трижды — в общей сложности он получил 25 суток и штраф.
Вероника Иванова известна на Полесье своей активной жизненной позицией. Она открыто говорила о необходимости перемен в стране во время акций протеста в Пинске, за что её не единожды задерживали и судили по статье 23.34 КоАП РБ за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
В феврале у Вероники Ивановой произвели обыск.
Источник: Медиа-Полесье
09:13 08/08/2021
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