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"Обыскали дом и забрали". Задержан сын погибшего Геннадия Шутова

Утром в субботу в Жабинке сотрудники внутренних дел задержали 24-летнего Дмитрия Шутова — сына погибшего 11 августа прошлого года Геннадия Шутова.

"Обыскали дом и забрали". Задержан сын погибшего Геннадия Шутова
Об этом Zerkalo.io сообщили близкие мужчины.


Около семи утра в дом, где проживает Дмитрий Шутов с мамой, пришли сотрудники органов внутренних дел.

— Мне мама написала сообщение, что был обыск (пока неизвестно, проводили ли в доме Шутова обыск или осмотр. — Прим. ред.) и Диму задержали. Обыскали весь дом, потом сказали, что заберут его в РОВД для беседы. Его забрали, а потом он позвонил и сказал, что на трое суток [задерживают], — рассказывает Анастасия, сестра Дмитрия. — Мы тоже позвонили, спросили, где он находится, нам сказали, что он едет в Ленинский РОВД из Жабинки и что он не один, а с ним еще четыре человека. Нам сказали потом, что 15 человек из Жабинки задержали.

Что было написано в постановлении на обыск или осмотр, родные Дмитрия точно не знают, потому что не смогли внимательно рассмотреть бумагу. По словам Анастасии, в постановлении говорилось о телеграм-канале, который признан властями экстремистским.

Дмитрия раньше не задерживали, говорит сестра. До недавнего времени он работал охранником в гипермаркете в Бресте, а недавно устроился на новую работу. Но до задержания успел там отработать только два дня.

— Мы даже не знаем, как позвонить его начальству и сообщить, что он не выйдет на работу.

Напомним, 11 августа в Бресте 44-летний участник протестов Геннадий Шутов был ранен силовиком. Тогда в МВД заявляли, что милиция стреляла в протестующих в Бресте из огнестрельного оружия на поражение, объясняя это угрозой жизни и здоровью силовиков.

Один из силовиков попал Геннадию Шутову в голову. Через неделю мужчина скончался в военном госпитале Минска.

Через полгода погибший проходил обвиняемым по уголовной статье. 25 февраля судья Светлана Кременевская признала погибшего виновным в «сопротивлении с применением насилия». 

Потерпевшими по делу проходили военнослужащие воинской части в Марьиной Горке капитан Роман Гаврилов и прапорщик Арсений Голицын. Александра Кордюкова, который вечером 11 августа был вместе с Шутовым, осудили на 10 лет лишения свободы. 

На суде он говорил, что потерпевшие в тот день были без формы, не представлялись и не предъявляли документы.
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