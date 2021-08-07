



Ребенок из Гомеля, который выжил после падения с восьмого этажа, уже начал самостоятельно бегать. Об этом рассказали в эфире телеканала СТВ.





Местные врачи, пишет kp.by, назвали выздоровление полуторагодовалого Николая не иначе как чудом.





Он попал в больницу в тяжелейшем состоянии. Малыш находился в реанимационном отделении Гомельской областной детской клинической больницы. Теперь мальчик спустя три недели после падения уже может самостоятельно бегать.





— Упасть с восьмого этажа и остаться жить, перенести тяжелую кататравму и меньше чем за две недели отстроиться и ходить — это чудо. Маме просто повезло, ребенку — тем более. Может быть, благодаря тому, что это случайное совпадение и растительность смягчила удар ему, — сказала заведующая отделением неврологии для новорожденных Гомельской областной детской клинической больницы Татьяна Чернышева.





В настоящее время врачи дают положительные прогнозы.