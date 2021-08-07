



Об этом сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Автомобиль «Ауди» под управлением 20-летнего водителя совершил ночью наезд на переходившего в установленном месте дорогу 42-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.





Выяснилось, пишет newsbel.by, что стаж вождения автомобилиста — всего 4 месяца.





Он сообщил, что не видел пешехода, в этот момент в городе шел дождь.











