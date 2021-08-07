



МАРТ, местные исполнительные и распорядительные органы (исполкомы) в первом полугодии рассмотрели 5237 обращений граждан, связанных с нарушением прав потребителей, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2020 года (5141 обращение). Отмечается увеличение количества обращений, пишет aif.by, рассмотренных исполкомами Гомельской, Минской, Могилевской областей, администрациями районов Минска и Минским горисполкомом.





«По-прежнему сферой деятельности, на которую в большей степени жалуются потребители, остается розничная торговля, в том числе продажа товаров посредством интернет-магазинов. В первом полугодии по вопросам, связанным с продажей товаров, поступило 40% общего количества, 28% обращений касалось вопросов защиты прав потребителей в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, 8% - бытового обслуживания населения и услуг сервисных центров, 14% - услуг перевозчиков автотранспортом, медицинских, транспортных, туристических, услуг связи и др., 2% - услуг общественного питания, 8% - иных вопросов», - отметили в МАРТ.





Граждане наиболее часто обращались в связи с приобретением товаров ненадлежащего качества, предоставлением недостоверной информации о товарах, в том числе на сайтах интернет-магазинов, а также в связи с невозможностью вернуть товар, приобретенный во время презентаций, рекламных акций. Обращения также касались нарушений продавцами интернет-магазинов предусмотренного законодательством срока возврата денежных средств за товар надлежащего и ненадлежащего качества.





Потребители жаловались на качество установки дверей и окон, изготовление мебели, нарушение сроков исполнения договорных обязательств и устранение недостатков оказанной услуги (выполненной работы). Кроме того, в числе причин для жалоб - приобретение товаров в социальных сетях и в мессенджерах, нарушение сроков передачи предварительно оплаченного товара, а также навязчивые предложения субъектами хозяйствования заключать договоры на выполнение работ по чистке вентиляции в квартирах граждан.