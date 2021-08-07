Суд арестовал бывшего замдиректора департамента «Беларусбанка» Максима Халецкого
Бывшего заместителя директора финансово-экономического департамента «Беларусбанка» Максима Халецкого суд арестовал на 12 суток.
Как сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», дело 37-летнего Максима Халецкого рассмотрено 6 августа судом Центрального района Минска.
По информации правозащитников, пишет naviny.online, 5 августа около 18.00 к нему на улице подошли милиционеры и пригласили на профилактическую беседу. В Центральном РУВД, согласно протоколу, задержанный «отказался пройти в управление, чем оказал неповиновение сотрудникам милиции».
Свою вину Халецкий отрицал. На суде он сказал, что у него не было мотива для неповиновения. Видеокамер же в месте совершения предполагаемого правонарушения не оказалось.
Судья Виктория Шабуня признала Максима Халецкого виновным по статье 24.3 Кодекса об административных правонарушениях и наказала 12-суточным арестом.
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15:58 07/08/2021
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