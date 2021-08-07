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Стивен Кинг планирует написать книгу о коронавирусе

«Король ужасов» Стивен Кинг, один из самых популярных писателей США, недавно дал интервью, в котором поделился своими творческими планами.

© BELNAVINY

Он сообщил в эфире шоу The View о намерении написать книгу о пандемии коронавируса. 

Стивен Кинг Стивен Кинг считает, пишут belnaviny.by, что это будет непростой задачей.

 «Я хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они проявятся в фактуре романа», — признался «король ужасов». 

Отметим, что его роман «Противостояние» называют предсказанием пандемии. Стивен Кинг с этим не согласен. Он объяснил, что коронавирус и вирус из его романа совсем разные.

 
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