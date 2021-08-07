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Он сообщил в эфире шоу The View о намерении написать книгу о пандемии коронавируса.





Стивен Кинг Стивен Кинг считает, пишут belnaviny.by, что это будет непростой задачей.





«Я хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они проявятся в фактуре романа», — признался «король ужасов».





Отметим, что его роман «Противостояние» называют предсказанием пандемии. Стивен Кинг с этим не согласен. Он объяснил, что коронавирус и вирус из его романа совсем разные.







