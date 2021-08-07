+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

За сутки в Беларуси 1 тыс. 213 новых случаев Covid-19, умерли 10 человек

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 тыс. 213 пациентов с Covid-19, выписаны - 1 тыс. 169 пациентов, сообщает Telegram-канал Минздрава.


Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 452 тыс. 953 человека с положительным тестом на Covid-19. Выздоровели 447 тыс. 059 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 523 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией (+10 за сутки).

За минувшие сутки выполнено 18 тыс. 239 тестов (6,7% положительных). Всего в стране проведено 7 млн 406 тыс. 823 теста, пишет Смартпресс.

Более 1,44 млн белорусов получили первую дозу вакцины против Covid-19, из них более 1,087 млн человек прошли полный курс вакцинации.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]