



Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 452 тыс. 953 человека с положительным тестом на Covid-19. Выздоровели 447 тыс. 059 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.





За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 523 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией (+10 за сутки).





За минувшие сутки выполнено 18 тыс. 239 тестов (6,7% положительных). Всего в стране проведено 7 млн 406 тыс. 823 теста, пишет Смартпресс.





Более 1,44 млн белорусов получили первую дозу вакцины против Covid-19, из них более 1,087 млн человек прошли полный курс вакцинации.