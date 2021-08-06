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Лучший в Беларуси железнодорожный вокзал находится в Витебске

Витебский железнодорожный вокзал признан лучшим в Беларуси.

Витебский железнодорожный вокзал. Фото Сергея Серебро

По результатам республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства железнодорожных вокзалов по итогам работы за 2020 год среди внеклассных вокзалов первую премию присудили вокзалу станции Витебск, а среди вокзалов второго класса первое место  занял вокзал станции Полоцк, сообщает ННВ со ссылкой на пресс-службу БелЖД.

Первый железнодорожный вокзал в Витебске был построен в 1866 году. Его здание было разрушено во время Второй мировой войны. Современное здание витебского вокзала построили в 1952 году. В 2007—2011 годах вокзал реконструировали, при этом в 2010 году были уничтожены уникальные витражи с гербами областных центров Беларуси и Погоней.
Источник: Сяржук Серабро
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