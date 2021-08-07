Мининформ заблокировал сайт Petitions.by
Мининформ Беларуси заблокировал сайт электронных обращений «Удобный город» — Petitions.by.
Источник фото: playground.ru
Об этом, пишет Политринг, рассказали в лишенном аккредитации правозащитном центре «Весна».
При попытке зайти на сайт проекта появляется сообщение о его блокировке по решению Министерства информации.
Поясним, что Petitions.by — это некоммерческий проект, который использовался для создания петиций и обращений для отправки на рассмотрение в государственные органы.
13:01 07/08/2021
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