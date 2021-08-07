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Мининформ заблокировал сайт Petitions.by

Мининформ Беларуси заблокировал сайт электронных обращений «Удобный город» — Petitions.by.

Источник фото: playground.ru
 

Об этом, пишет Политринг, рассказали в лишенном аккредитации правозащитном центре «Весна».

При попытке зайти на сайт проекта появляется сообщение о его блокировке по решению Министерства информации.

Поясним, что Petitions.by — это некоммерческий проект, который использовался для создания петиций и обращений для отправки на рассмотрение в государственные органы.
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