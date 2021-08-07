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Запрет на посещение лесов снят по всей Беларуси

На всей территории Беларуси снят запрет на посещение лесов.

 

Соответствующая информация обнародована на сайте Министерства лесного хозяйства на специальной интерактивной карте.

Согласно обновленным данным, пишет Политринг, во всех районах республики леса открыты для посещений. Поясняется, что этому способствовала дождливая погода последних дней.

С июня же в большинстве районов вводили запреты из-за сухой и жаркой погоды, многократно увеличивающей опасность серьезных природных пожаров.

К слову, решения по вводу и отмене запретов на посещение лесов в Беларуси принимают местные власти на основании ходатайств от лесхозов или отделов по ЧС. 

При действующем запрете нарушителям, посещающим леса, грозит крупный штраф.
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