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К сожалению, кредитов на образование в Беларуси сейчас очень мало. Myfin.by разобрался с их условиями.





Чем кредиты на обучение отличаются от обычных?





Во-первых, это целевые кредиты и потратить их можно только на образование. Сначала нужно поступить и только после этого обращаться в банк.





Во-вторых, на руки эти кредиты не выдаются – средства перечисляются на счет учреждения образования.





Кредиты на обучение могут быть льготными (все регулируется указом № 616 от 17.12.2002 года), и обычными. Самые главные льготы это:





отсрочка погашения части кредита до окончания учебы;

пониженная ставка по кредиту.

Заранее скажем, что если студент был отчислен, то льгота действовать перестанет и деньги придется вернуть без ее учета.





Если кредит на обучение выдается без льгот, то ставка по нему, обычно, ниже чем по потребительским кредитам.





Сейчас в Беларуси кредиты на образование дают в трех банках.

Беларусбанк Льготный кредит на обучение





Это льготный кредит в рамках того самого указа № 616. По указу:





право на льготную ссуду имеют граждане Беларуси, обучающиеся на дневной форме в государственных и кооперативных вузах;

льготный кредит может взять сам студент или кто-то из его родителей, законных представителей;

получателю кредита необходим постоянный доход;

для получения льготного кредита нужно, чтобы доход на каждого члена семьи студента не превышал бюджет прожиточного минимума (БПМ) более, чем в 3,5 раза.

С 1 августа 2021 года БПМ поднялся до 283,46 руб. Значит, льготный кредит положен, если доход на каждого члена семьи не больше 850,38 руб. Обращаем внимание – доход не только на работающих, но и на самого студента и других детей.





за счет кредита разрешается оплатить не более 70% годовой стоимости обучения;

кредит перечисляется частями на счет учреждения образования;

плата за кредит – ½ действующий ставки рефинансирования. Сегодня ставка рефинансирования 9,25%. Заемщик платит 4,625% годовых.





Важный момент: основная сумма и проценты выплачиваются по отдельности.





проценты начинают погашать равными долями через месяц после получения кредита.

через месяц после окончания вуза к процентам добавится и сумма основного долга, которую нужно будет погасать за 5 лет.

По сути, по такому кредиту родители могут погашать только проценты, а уже основной долг студент может вернуть из своих первых заработков.





Если студента отчисляют, то полученные кредитные средства нужно полностью вернуть в течение года – и проценты, и основную сумму. Но проценты будут пересчитаны до величины полной ставки рефинансирования. Но возвращать придется только фактически уплаченную сумму.

Белинвестбанк Кредит «Хочу учиться»

Здесь уже нет особых льгот, зато есть другие интересные возможности.





Вот условия по кредиту:





предоставляется возобновляемая кредитная линия до 5 000 руб.;

общий объем кредитования – до 15 000 руб.;

ставка на данный момент 18,27% (СКО * 1,782);

срок действия кредитной линии – 5 лет;

срок погашения – 75 месяцев, т.е. 6 лет и 3 месяца;

возраст получателя – от 18 лет, до 52 лет у женщин, и 57 лет у мужчин.

Взять кредит может сам студент или его родители (представители).





Что еще важно знать про кредит:





он подходит для оплаты не только дневной, но также заочной и вечерней формы обучения;

за счет кредитных средств можно оплачивать не только учебу в высшем, но и в среднем специальном и среднем техническом учебном заведении;

но при этом есть и ограничение: взять кредит можно только для оплаты тех учреждений образования, которые заключили специальное соглашение с Белинвестбанком. С списке есть БГУ, БГМУ, БГУИР, областные вузы и так далее.

Порядок погашения кредита тоже особенный – по 200 руб.ежемесячно, не позднее 20 числа. Отсрочек по основной сумме или процентам нет.

БТА Банк Потребительский кредит «Универ»





Этот продукт имеет особенности и кредита на образование, и потребительского кредита. Для его получения нужно предоставить документ о поступлении в учебное заведение, но каких-то других ограничений нет.





кредитные средства годятся для оплаты в высшем, среднем специальном и среднем техническом учебных заведениях;

сумма – от 500 руб. до 5 000 руб.;

ставка – 18,27% годовых;

срок погашения – 3 года.





Сделаем расчет для максимальной суммы в 5 000 руб. на максимальный срок 3 года:





ежемесячный платеж составит 181,44 руб., это и сумма основного долга, и проценты;

общая переплата – 1 531,84 руб. или 30,64%.

На весь срок учебы в вузе такой суммы не хватит, но она может быть полезна при нехватке денег в определенный период.

Что в итоге?





Кредитов на обучение в данный момент мало. Недостающие средства можно получить по потребительскому кредиту, но это, в большинстве случаев, дороже. Потому любой из доступных кредитов на образование, скорее всего, окажется выгодней других вариантов.



