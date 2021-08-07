Проникшие в Литву из Беларуси нелегальные мигранты из стран Азии и Африки и согласившиеся вернуться домой, получат от властей Литвы по 300 евро. Об этом сообщает ТАСС.





"В аэропорту перед посадкой в самолет этим лицам наличными будет вручено единовременное пособие в размере 300 евро. Такой выплатой нелегальный мигрант сможет воспользоваться лишь однажды", - рассказала директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте.





Она добавила, пишет korrespondent.net, что если мигрант вновь прибудет на территорию Литву, то уже не сможет претендовать на получение пособия.





Тем временем около 300 нелегальных мигрантов, граждан Ирака, выразили желание вернуться на родину. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис, пишет LRT.





По его словам, он встретился со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном и договорился о том, что будет идти запись людей, выразивших желание вернуться, и их самолетом будут депортировать.





С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более четырех тысяч нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.





В Литве была объявлена чрезвычайная ситуация на государственном уровне в связи с миграционным притоком, который, организуется властями Беларуси.