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На литовско-белорусской границе 0 задержанных мигрантов. Почти 250 человек вынудили вернуться в Беларусь

За прошедшие сутки на литовско-белорусской границе количество задержанных мигрантов составило 0 человек, сообщается на статистическом портале Литвы.

Фото: Reuters


За прошедшие сутки на литовско-белорусской границе никого не задержали, а заставили вернуться в Беларусь почти 250 мигрантов, пишет Zerkalo.io. Двух человек впустили в Литву по гуманитарным соображениям: женщине и несовершеннолетнему вызвали скорую помощь, у ребенка диагностировали переохлаждение.

По данным Delfi, сейчас на нейтральной полосе находятся пять мигрантов.

С 3 августа Литва возвращает в Беларусь нелегальных мигрантов, которых задерживают на общей границе. Благодаря этому количество выявленных мигрантов в Литве резко упало. В среду литовские пограничники задержали 19 человек, а выдворили более 300 мигрантов. В четверг — всего 2 мигранта.

До этого с конца июня количество задержанных редко опускалось ниже сотни.

В ГПК Беларуси считают, что не впуская мигрантов Литва «продолжает принуждать их нарушать белорусскую границу». Александр Лукашенко предостерег Литву от «выдавливания» нелегальных мигрантов в Беларусь: такие действия грозят конфликтом, складывается опасная обстановка. Он заявил, что отныне «ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны ступить не должна» — и поручил силовикам усилить работу по охране границы.

Некоторые из тех мигрантов, кто не смог попасть в Литву, улетели на родину — в пятницу за ними прилетал борт авиакомпании Iraqi Airways.

При этом мигранты активно начинают использовать другие направления, и пытаются попасть в Польшу и Латвию.
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