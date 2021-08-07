



Молекулярные биологи из США смогли приспособить геномный редактор CRISPR/Cas12, пишет kp.by, чтобы найти разные штаммы коронавируса в слюне людей.





"Нашу платформу можно легко и очень быстро запрограммировать на обнаружение новых вариаций коронавируса, если те начнут распространяться. Текущая версия системы может распознавать британские, южноафриканские и бразильские штаммы SARS-CoV-2, однако ее можно легко приспособить и для обнаружения дельта-варианта вируса", – подчеркнул один из авторов исследования Джеймс Коллинс.





Работает эта система диагностики просто. Ее могут использовать пациенты даже дома. Им нужен будет только набор реагентов, а еще телефон с камерой, специальное бесплатное мобильное приложение, батарея и инкубатор из пластика. Его можно изготовить на 3D-принтере.





Чтобы отыскать следы коронавируса, нужно будет смешать жидкость с ферментом Cas12 и набором коротких РНК-молекул. Полученную смесь нагреть и следить за изменением цвета в течение часа.





Самые продвинутые пользователи смогут определять результаты диагностики даже без приложения и камеры.







