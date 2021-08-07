Комитет госконтроля собирает данные о завышении цен на товары и лекарства
Комитет госконтроля собирает сведения о завышении цен на товары и лекарства, а также о выплате зарплат в конверте.
Соответствующая информация прозвучала в эфире телеканала СТВ. КГК предлагает сообщать о таких фактах на сайте ведомства. Сделать это можно без регистрации и анонимно при помощи специальных онлайн-панелей.
Стоит отметить, пишет newsbel.by, что за полгода на горячую линию Госконтроля обратились более 500 граждан.
Ведомство использовало полученную от них информацию при проведении проверок и мониторинга организаций.
Кроме того, более 30 обращений были связаны с вопросами задержки зарплат, роста цен и отсутствия водоснабжения в сельской местности.
09:08 07/08/2021
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