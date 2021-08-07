



Говоря о многочисленных проблемах и кризисах, с которыми сегодня сталкивается весь мир и наша страна, пишет catholic.by, архиепископ Тадеуш Кондрусевич пригласил верующих искать ответы на вопросы: «Почему мы, народ с богатой и более чем тысячелетней христианской культурой, не можем мирно решать свои насущные проблемы? Почему у нас отсутствует дух покаяния и прощения?





Почему мы не вслушиваемся в голос папы Франциска, который в последней энциклике Fratell tutti — «Все братья» призывает быть братьями и сестрами и строить культуру единства?» Чтобы ответить на эти вопросы, архипастырь, проведя параллель с Солнечной системой, предложил следующее:





«В это сложное и судьбоносное время нашей истории в центре нашей жизни мы должны поставить не свои личные амбиции, не стремление к власти, материальным богатствам, удовольствиям и тому подобному, но солнце Иисуса Христа, которое никогда не заходит.





Только он посылает нам лучи света любви и тепла Божьей благодати. Только он может помочь решить наши проблемы», — подтвердил архиепископ, пишет НН.





Свою проповедь иерарх завершил короткой молитвой: «В это судьбоносное время нашей истории помоги нам, Мария — Конгрегатская Дева, царствующая в городе над Неманом, — сделать «перезагрузку» нашей жизни, чтобы Бог, а не злой дух был в его центре.





Помоги принять всегда актуальное и действенное слово Твоего Сына. Оно является самой совершенной конституцией, чтобы мы, живя по ней, строили новую, наполненную взаимной любовью и почетом мирную и счастливую Беларусь».







