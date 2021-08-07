В Минске пенсионерка на остановке выпала из автобуса
Инцидент произошел около половины девятого вечера в пятницу на остановочном пункте "Дмитриев Кирмаш", сообщили в ГАИ Минска.
49-летний водитель автобуса не убедился в том, что пассажиры закончили посадку и, не закрыв двери, начал движение, рассказали в Госавтоинспекции. В результате женщина 1947 года рождения выпала из салона автобуса на проезжую часть.
Пенсионерка получила травмы, пишет interfax.by, она была доставлена в больницу.
Источник: Александр Войтович, Thinktanks.by
08:04 07/08/2021
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