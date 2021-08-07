







49-летний водитель автобуса не убедился в том, что пассажиры закончили посадку и, не закрыв двери, начал движение, рассказали в Госавтоинспекции. В результате женщина 1947 года рождения выпала из салона автобуса на проезжую часть.





Пенсионерка получила травмы, пишет interfax.by, она была доставлена в больницу.











