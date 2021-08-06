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У политзаключённой Марфы Рабковой умер отец

Правозащитники говорят, что её шантажировали ситуацией с тяжелобольным отцом, заставляя дать нужные показания, "иначе она его не успеет увидеть".


Рабкова — координатор волонтёрской службы лишённого регистрации в Беларуси правозащитного центра "Весна". Она была задержана 17 сентября 2020 года, её удерживают в СИЗО № 1 в Минске. 

Девушку обвиняют по трём статьям Уголовного кодекса: в "финансировании и обучении в участии в массовых беспорядках", "разжигании социальной вражды к власти" и "участии в преступной организации". Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Марфа Рабкова много раз подавала ходатайства на изменение меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест или подписку невыезде. Чтобы ухаживать за отцом. Но Рабковой всегда отказывали. Также следователи всегда отказывали на заявления на свидание с родными.
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