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Суд по делу Колесниковой и Знака продолжится 10 августа

По итогам третьего дня процесса по делу Марии Колесниковой и Максима Знака стало известно, что суд продолжится 10 августа 2021 года, сообщается в телеграмм-канале Виктора Бабарико.

Подробностей закрытого заседания нет.  

Уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака начал рассматривать Минский областной суд 4 августа. Они обвиняются в "заговоре с целью захвата власти", "создании экстремистского формирования" и в "призывах к действиям, направленным во вред нацбезопасности". 

Это ч.1 ст.357, ч.1 ст.361-1 и ч.3 ст.361 Уголовного кодекса. Самый большой срок грозит по статье о заговоре - от 8 до 12 лет лишения свободы.
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