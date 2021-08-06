В районе деревни Якимова Слобода в Светлогорском районе водитель при движении задним ходом не увидел обрыв реки, в результате чего автомобиль повис над обрывом, зацепившись передними колесами.





Находясь в буквальном смысле в подвешенном состоянии, шофер позвонил в МЧС и вызвал спасателей.





Те сначала зафиксировали машину тросами, а потом с помощью автоцистерны вытащили. Водитель не пострадал.





Оценить возможность улететь с обрыва можно по видео МЧС.