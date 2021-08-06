Водитель завис в машине над обрывом над Березиной
Его вытащили спасатели
В районе деревни Якимова Слобода в Светлогорском районе водитель при движении задним ходом не увидел обрыв реки, в результате чего автомобиль повис над обрывом, зацепившись передними колесами.
Находясь в буквальном смысле в подвешенном состоянии, шофер позвонил в МЧС и вызвал спасателей.
Те сначала зафиксировали машину тросами, а потом с помощью автоцистерны вытащили. Водитель не пострадал.
Оценить возможность улететь с обрыва можно по видео МЧС.
Источник: the-village.me
19:30 06/08/2021
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