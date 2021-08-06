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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Мининформ заблокировал портал EX-PRESS.BY

Региональный портал Борисова и Жодино X-PRESS.BY заблокирован по решению Министерства информации.


6 августа, начиная с 14.00 часов, сайт EX-PRESS.BY перестал открываться. Редакция сайта выяснила, что ресурс был заблокирован на основании решения Министерства информации.

— Мы отправили электронный запрос в Министерство информации, чтобы выяснить, на каком основании был заблокирован EX-PRESS.BY, но ответа пока не получили. Мы предполагали подобное развитие событий. Через несколько дней сайт будет восстановлен на новом доменном имени.

А пока редакция EX-PRESS.BY предлагает читать новости Борисова и Жодино в социальных сетях:


https://vk.com/ex.pressby

https://ok.ru/group/53895032406270

https://www.facebook.com/EX.PRESS.BY.news

https://www.youtube.com/user/exPressBY

https://www.instagram.com/ex_press.by/

https://t.me/expressby
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