Мининформ заблокировал портал EX-PRESS.BY
Региональный портал Борисова и Жодино X-PRESS.BY заблокирован по решению Министерства информации.
6 августа, начиная с 14.00 часов, сайт EX-PRESS.BY перестал открываться. Редакция сайта выяснила, что ресурс был заблокирован на основании решения Министерства информации.
— Мы отправили электронный запрос в Министерство информации, чтобы выяснить, на каком основании был заблокирован EX-PRESS.BY, но ответа пока не получили. Мы предполагали подобное развитие событий. Через несколько дней сайт будет восстановлен на новом доменном имени.
А пока редакция EX-PRESS.BY предлагает читать новости Борисова и Жодино в социальных сетях:
https://vk.com/ex.pressby
https://ok.ru/group/53895032406270
https://www.facebook.com/EX.PRESS.BY.news
https://www.youtube.com/user/exPressBY
https://www.instagram.com/ex_press.by/
https://t.me/expressby
19:20 06/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение