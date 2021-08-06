Мининформ заблокировал портал EX-PRESS.BY





6 августа, начиная с 14.00 часов, сайт EX-PRESS.BY перестал открываться. Редакция сайта выяснила, что ресурс был заблокирован на основании решения Министерства информации.





— Мы отправили электронный запрос в Министерство информации, чтобы выяснить, на каком основании был заблокирован EX-PRESS.BY, но ответа пока не получили. Мы предполагали подобное развитие событий. Через несколько дней сайт будет восстановлен на новом доменном имени.





А пока редакция EX-PRESS.BY предлагает читать новости Борисова и Жодино в социальных сетях:









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