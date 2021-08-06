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Оказывается: минувший июль был не самым жарким в истории Беларуси

На первом месте в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному июль 2010 года. Тогда температура была всего на 0,1°С выше, нежели в нынешнем втором месяце лета.


Средняя по Беларуси температура воздуха за второй летний месяц 2021 года составила +22,5°С, что выше климатической нормы на 4,1°С. 

Июль 2021 года занял 2 место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному, начиная с 1881 года. Первое место с незначительным превышением в 0,1°С принадлежит июлю 2010 года.  

Положительная аномалия температуры распространилась по всей территории страны и находилась в пределах 4,0-4,2°С, сообщает Белгидромет. 

Средняя температура воздуха всех трех декад превышала климатическую норму. Очень теплыми выдались первая и вторая декады, средняя температура воздуха которых превысила климатическую норму на 4,4 и 6,0°С соответственно. Температура воздуха в третьей декаде была выше нормы на 2,2ºС.

В первой-второй декадах отмечался период с аномально жаркой погодой (волна тепла), на протяжении которого температура воздуха днем находилась преимущественно в пределах +30 +34°С, а в отдельные сутки местами превышала 35-ти градусную отметку, достигнув критерия опасного явления. 

В остальные сутки месяца температура воздуха в дневные часы составляла +25 +29°С, а в самые жаркие дни превышала 30-ти градусную отметку. Максимальная за июль температура воздуха (+35,5°С) отмечена на станции Могилев 12 июля и на станции Лельчицы 17 июля. 
Источник: thinktanks.by
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