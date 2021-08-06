Полина и Андрей Ляшко воспитывают двоих маленьких детей. Им три и шесть лет. Семья ждет третьего. Только радость ожидания младенца омрачена судом за "хоровод" в Бресте. Полина получила полтора года "домашней химии", Андрей - полтора года "колонии-поселения".





Понимая, что семья может быть разрушена, а дети пойдут в приют, Полина с Андреем решили бежать из Беларуси. «Это была крайняя мера. Но мы выбрали свободу и неуверенность за границей вместо стабильной тюрьмы на родине», - говорит Полина.





"Постояли несколько минут возле хоровода и за нами пришли"

До сентября 2020 года Полина и Андрей "горя не знали". Андрей работал в Евросоюзе дальнобойщиком, хорошо зарабатывал и содержал семью. Полина с маленькими детьми была в декретном.





13 сентября молодая семья гуляла в центре Бреста. Увидели хоровод. "Сначала кто-то включил музыку, играли песни "Перемен!", NRM, кажется, других групп, а люди танцевали. Все были такие вдохновенные, радостные. Люди красиво одеты, будто праздник какой-то. Кто-то покупал и раздавал людям мороженое. Мы стояли на тротуаре и наблюдали за этим. Постояли несколько минут и пошли. А потом за нами пришли", - говорит Полина.





"В тот день везде были сотрудники ГАИ, "тихари", автозаки. Люди ничего дурного не делали. Просто пели, веселились. Внезапно приехал водомет и начал поливать людей — без предупреждения. И не только людей - тротуары, троллейбусы, киоски, магазины — по кругу, все, что было рядом. Это было первое применение водомета в Бресте. И никто не предупредил людей, что нужно освободить проежджую часть, что будет применен водомет! Потом мы увидели бусы, ОМОН начал хватать и бить людей - всех, кого только видели", - вспоминает жительница Бреста.





За те несколько минут наблюдения за хороводом Полина и Андрей стали подозреваемыми в уголовном деле, как и десятки жителей Бреста.





Когда Андрей стал подозреваемым, ему запретили выезд за границу. А он работал за границей, и с этой зарплаты жила семья. Андрей остался без работы, семья — без денег.





8 июня Полину и Андрея, а вместе с ними еще восемь человек осудили за хоровод, дали сроки - "химию". Если бы Андрей поехал на "химию", то семья осталась бы без кормильца, да еще пришлось бы и ему помогать передачами и деньгами.





"Лучше свобода и неопределенность, чем „стабильная тюрьма“ на родине"

Полина говорит, что они прекрасно понимали: несколько нарушений на "химии" - и Андрей едет в тюрьму. Какое-то нарушение у Полины — и она едет на "химию", а дети - в приют или детский дом.





"Нас судили ни за что. Их не остановило ничего. Они знали о детях, о моей беременности. Как и о том, что мы ни в чем не виноваты. Это понимали и следователи, и суд, и прокуроры. Но действовали жестко и по указке. Всем, кто доходит до суда по "политическим" делам — всем дают сроки.





И мы это прекрасно понимаем. Понимал это и наш адвокат. Поэтому, чтобы не тратить денег на него, перед судом мы посоветовались и решили, что будем защищать себя сами, как сможем. Было двенадцать заседаний. Они прошли быстро. И мы получили "свои сроки".





Понимая, что апелляция ничего не изменит, мы пошли на крайнюю меру - просто бежать из страны. Другого выхода не было. Если бы мы остались - я даже не могу представить, что могло бы с нами случиться на родине. Муж в тюрьме, я с двумя маленькими детьми и младенцем без средств к существованию на "домашней химии". На родине мы не были бы в безопасности", — объясняет молодая мама.





Примерно через полтора месяца ей рожать. Но как и где — Полина и Андрей пока не знают.





"Мы шли пешком... Через леса и болота. Многого я пока не могу рассказать - чтобы не навредить другим людям.... Этот "поход" дался мне в знаки при и так нелегкой беременности. Мы выбрали свободу и неопределенность здесь, а не "стабильную тюрьму" на родине. Морально это страшно и больно. Но мы надеемся, что нормальные люди, белорусы, нас поддержат. Конечно, мы хотим вернуться на родину, в Новую Беларусь, о которой мечтают так много людей", - отметила Полина.





Теперь они решают уйму проблем в Украине: как легализоваться, за что жить, куда устроить — сына в школу, а дочку в садик. "Где это все будет? Как это сделать в короткий срок? Оформить документы - и в том числе на детей, купить все необходимое для младенца - вот такие сейчас основные проблемы и страхи", — говорит Полина.





Дети были напуганы всеми этими событиями. "Они и сейчас не могут понять - почему мы не дома, где мы и что. Но мы стараемся развлекать их, отвлекать внимание от этих взрослых проблем", - добавила Полина.









Что за «хороводное дело?»

13 сентября во время акции протеста против фальсификации выборов сотни брестчан вышли на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, где устроили хоровод.





По обвинению, люди «действовали в группе с другими лицами, которые на проезжей части громко кричали, свистели, выкрикивали лозунги, хлопали в ладоши, умышленно принимали активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, препятствовали работе транспорта, предприятий и организаций».





Силовики применили против жителей Бреста водомет и разогнали хоровод.





Всего в уголовном деле проходят по меньшей мере 60 человек. Уже прошли пять судов, на которых судили по 10-14 жителей Бреста.





Суды над следующими "партиями" продолжаются и сейчас.