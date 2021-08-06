



И вот уже второй день подряд адвокат Дмитрий Лозовик не может навестить своего подзащитного, о чем он рассказал " Нашей Ниве ".





5 августа адвокат пытался навестить его, но получил ответ, что на это нужно разрешение следователя. После этого Лозовик отвёз в Следственный комитета уведомление о принятии защиты.





"Сегодня с утра я снова приехал в СК, но у них проходило "мероприятие по вручению удостоверений". Пока что мне не удалось посетить Владимира, но считаю, что 4 августа с ним проводились какие-то следственные действия. Допускаю, с нарушениями, так как он знал о наличии у него адвоката. Сегодня буду ещё раз пытаться встретиться с ним", — рассказал защитник журналистам.





Одновременно с Мацкевичем были задержаны его соратники — социологи Татьяна Водолажская и Оксана Шелест, а также общественный активист Влад Величко. Водолажскую в тот же день отправили на Окрестина по уголовному делу (его суть неизвестна), а Шелест и Величко отпустили под подписку.