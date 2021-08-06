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Степан Латыпов: Я буду сидеть столько, сколько лично я захочу

В суде Советского района Минска продолжается процесс по делу политзаключённого Степана Латыпова.

Перед судебным процессом он высказался о внутренней свободе, отношении к судье и конвоирам. (после попытки самоуцбийства в заде суда Латыпова каждое судебное заседание приковывают наручниками к конвоирам)


"Я буду сидеть столько, сколько лично я захочу. Какую цену за это я буду платить — это другой вопрос. Но решать буду только я. Я буду решать, продолжится судебное заседание или нет. Я буду решать, вернусь ли я сегодня с конвоем или со скорой помощью. Это моё право. Это моя свобода", — передают слова Латыпова правозащитники "Весны". 

Политзаключённый говорит, что хорошо относится к ребятам из конвоя и пытается относиться к судье как к профессионалу, который попал в очень непростую ситуацию. "Но у меня не получается", — признаётся Степан. 

Дело рассматривает судья Александр Волк. 

Перед судом Латыпов попросил отца не присутствовать на процессе, чтобы ему не было больно за него. 

Сегодня в суде продолжают прослушивать аудиозаписи телефонных разговоров Латыпова, включая его интервью журналистам TUT.by о катализаторах протестов в Беларуси, протестной активности и борьбе "Площади Перемен".
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