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Официальный Минск опроверг информацию CNN о "лагере для политических диссидентов" под Столбцами

5 августа на крупнейшем американском телеканале CNN вышел сюжет, в котором рассказано о «возможном лагере для политических диссидентов, который недавно был построен примерно в часе езды от столицы Беларуси Минска, недалеко от поселка Новоколосово».

"Он расположен на территории советского ракетного хранилища, занимающего более 200 акров. Неясно, какая часть территории была отремонтирована", - рассказывает журналист Ник Патон Уолш.

Отмечается, что CNN не удалось получить доступ к внутренним помещениям учреждения около Новоколосово, и нет никаких признаков того, что в лагере размещались заключенные. Представитель западной разведки якобы сказал CNN, что использование объекта в качестве лагеря для военнопленных «возможно», хотя у них нет прямых доказательств на этот счет.

Показанные в сюжете как местные жители Новоколосово называют объект «лагерем». Один житель, которому недавно военные приказали покинуть этот район, когда он подошел к месту, сказал: 

«Мой друг Саша, строитель, сказал мне, что они отремонтировали это место. Здесь три уровня колючей проволоки, и она электрифицирована. Я собирал грибы, когда ко мне подошел военный и сказал, что я не могу туда ходить». Двое других свидетелей также видели военные патрули, сказано в сюжете.

6 августа на телеканале ОНТ также вышел сюжет с опровержением о том, что военная база является неким «лагерем». Начальник 25-го арсенала Александр Бабенко рассказал:

- Здесь хранятся образцы радиотехнических войск, ПВО, ЗРВ. Система охраны у нас современная, камеры по периметру, которые выведены на пульт. Периметр освещается. На заборе есть предупреждающие таблицы. В основном на арсенале служат офицеры и прапорщики, гражданский персонал. У нас только контрактники.
Источник: KP.BY
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