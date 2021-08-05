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В одном из дворов Речицы трое местных жителей выпивали и общались. Когда им из соседнего дома стали делать замечания, компания поднялась в квартиру к одному из парней, пишет blizko.by со ссылкой на «Дняпровец».

Однако во время перепалки с соседями хозяин квартиры по голосу узнал свою знакомую. Не желая успокаиваться, он позвонил ей и продолжил выяснять отношения. Затем вышел во двор, но уже с металлическим мечом, который ему несколько лет назад подарили. На разговор с вооруженным мужчиной спустился муж девушки и она сама. В итоге агрессивный сосед набросился на пару, начав наносить им удары холодным оружием.





К тому моменту на место подъехали вызванные сотрудники РОВД. Увидев машину с мигалками, нападавший отбросил оружие в сторону. По информации издания, первоначально оперативники отнеслись с иронией к рассказу пострадавших о том, что сосед набросился на них с мечом. Однако были шокированы, когда при осмотре местности обнаружили настоящее оружие длиной около полутора метров.

Ситуация закончилась без серьезных последствий. Меч оказался не заточен, и нападавший не нанес серьезных травм.















