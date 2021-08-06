+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Фильм “Купала” возможно покажут на предстоящем фестивале “Лістапад”

Вопрос выхода в прокат фильма “Купала” режиссера Владимира Янковского поднимался неоднократно и до сих пор в стадии обсуждения, у нового организатора “Лістапада” - киностудии “Беларусьфильм” - есть желание представить ленту на предстоящем фестивале, заявил журналистам ведущий специалист продюсерского центра Национальной киностудии Юрий Игруша.



“Этот вопрос неоднократно поднимался и до сих пор в стадии обсуждения. В связи с тем, что “Беларусьфильм” стал организатором “Лістапада” есть желание представить его там, но пока решение не принято”, - сказал Игруша.

Он рассказал, пишет Смартпресс, что концепция фестиваля не изменится: сохранятся конкурсы игрового, документального кино, индустриальная платформа и конкурс детских фильмов “Лістападзик”. 

Состав фильмов на “Лістапад”-2021 будет формироваться позже.

Фильм “Купала” - национальный кинопроект. Как говорится в аннотации на сайте "Беларусьфильма", это "фильм рассказывает о любви и ненависти, войне и революции, Жизни и Смерти, творчестве и литературном даре. На экране предстанет история незаурядной личности, поэта редкого дарования, чья личная драма и чья загадочная гибель до сих пор будоражат умы исследователей и поклонников".

К съемкам приступили в 2018 году. Над картиной работали белорусские и российские операторы в Беларуси, России и Литве. Музыка записывалась симфоническим оркестром. Главную роль исполнил латвийский актер с белорусскими корнями Николай Шестак. В фильме также снялись известные белорусские артисты Вероника Пляшкевич, Александр Абрамович, Елена Побегаева, Анна Полупанова, Александр Ефремов, Александр Ильин, Максим Кречетов, Владимир Глотов, Сергей Чекерес и другие. 

Официальный трейлер фильма "Купала" вышел в конце 2019 года, в сентябре 2020 года пиратская версия фильма появилась в интернете.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]