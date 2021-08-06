







“Этот вопрос неоднократно поднимался и до сих пор в стадии обсуждения. В связи с тем, что “Беларусьфильм” стал организатором “Лістапада” есть желание представить его там, но пока решение не принято”, - сказал Игруша.





Он рассказал, пишет Смартпресс, что концепция фестиваля не изменится: сохранятся конкурсы игрового, документального кино, индустриальная платформа и конкурс детских фильмов “Лістападзик”.





Состав фильмов на “Лістапад”-2021 будет формироваться позже.





Фильм “Купала” - национальный кинопроект. Как говорится в аннотации на сайте "Беларусьфильма", это "фильм рассказывает о любви и ненависти, войне и революции, Жизни и Смерти, творчестве и литературном даре. На экране предстанет история незаурядной личности, поэта редкого дарования, чья личная драма и чья загадочная гибель до сих пор будоражат умы исследователей и поклонников".





К съемкам приступили в 2018 году. Над картиной работали белорусские и российские операторы в Беларуси, России и Литве. Музыка записывалась симфоническим оркестром. Главную роль исполнил латвийский актер с белорусскими корнями Николай Шестак. В фильме также снялись известные белорусские артисты Вероника Пляшкевич, Александр Абрамович, Елена Побегаева, Анна Полупанова, Александр Ефремов, Александр Ильин, Максим Кречетов, Владимир Глотов, Сергей Чекерес и другие.





Официальный трейлер фильма "Купала" вышел в конце 2019 года, в сентябре 2020 года пиратская версия фильма появилась в интернете.



