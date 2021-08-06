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ДТП под Оршей — пострадали шесть человек

6 августа около часа ночи недалеко от деревни Хлусово Оршанского района 35-летний водитель микроавтобуса «Iveco» совершил наезд на стоящий в правой полосе с техническими неисправностями трактор.



Вблизи транспортного средства находился знак аварийной остановки, были включены габаритные огни, пишет Аршанская газета со ссылкой на областное ГАИ.


В результате столкновения пострадали водитель и 5 пассажиров микроавтобуса в возрасте от 14 до 18 лет. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Отдел ГАИ УВД Оршанского райисполкома.
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