ДТП под Оршей — пострадали шесть человек
6 августа около часа ночи недалеко от деревни Хлусово Оршанского района 35-летний водитель микроавтобуса «Iveco» совершил наезд на стоящий в правой полосе с техническими неисправностями трактор.
Вблизи транспортного средства находился знак аварийной остановки, были включены габаритные огни, пишет Аршанская газета со ссылкой на областное ГАИ.
В результате столкновения пострадали водитель и 5 пассажиров микроавтобуса в возрасте от 14 до 18 лет. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.
Отдел ГАИ УВД Оршанского райисполкома.
14:04 06/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение