+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Глобальный "конвейер течений" практически достиг коллапса

Атлантическая меридиональная циркуляция находится в ослабленном состоянии уже как минимум столетие. Это говорит о том, что глобальный "конвейер течений" начал терять стабильность и близок к коллапсу.

Атлантический океан (фото носит иллюстративный характер)

Об этом заявила климатолог Никлас Бурс, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на журнал Nature Climate Change.

"Конвейером течений" ученые называют систему взаимосвязанных глубинных потоков, которые переносят воду практически по всему Мировому океану. Климатологи подозревают, что в прошлом этот круговорот работал иначе.

Именно из-за этого примерно 2,6 млн лет назад мог начаться ледниковый период. По мнению многих исследователей, в то время "конвейер течений" был сильно ослаблен или вообще перестал работать, в результате чего полюса замерзли, и ледники стали наступать на умеренные широты.

Недавние наблюдения океанологов и климатические модели показывают, что в последние десятилетия AMOC значительно замедлилась. Однако пока ученые не могут сказать, когда именно начался этот процесс и с какой скоростью он идет. Многие исследователи считают, что эти перемены произошли относительно недавно в результате потепления вод Атлантики и ускорения таяния ледников Арктики и Гренландии.

Ученые допустили, что "конвейер течений" замедляется как минимум с 1880 года и при этом он стал значительно более нестабильным.

"Я не ожидал, что тех излишков пресной воды, которые попали в Атлантику за прошлый век, хватит для того, чтобы так сильно поменять характер движения Атлантического меридионального кругового течения. Мы должны срочно пересмотреть все модели с учетом собранных нами сведений для понимания того, насколько критической является ситуация", - сказал климатолог.
Источник: Анастасия Рокитина
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]