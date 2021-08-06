+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Илон Маск ищет бармена на космодром

В то время как новый космический корабль готовится к запуску и проходит испытания, Илон Маск ищет бармена на космодром.

Фото: hotcontent.ru 

Американский миллиардер вместе со своей компанией SpaceX строят новый космодром в деревне Бока-Чика, пишет blizko.by. Он станет стартом комплексом для запуска пилотируемого космического корабля Starship. 

 

На данный момент проходят испытания корабля, которые в большинстве оказываются успешными. В будущем Илон Маск планирует нанимать большое количество человек на различные вакантные места, а пока бизнесмен находится в поиске бармена на космодром. Официально его должность будет звучать так: Spaceport Mixologist. Специалисту придется мешать коктейли, которые будут сочетаться с тематическим меню.

 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]