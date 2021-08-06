Илон Маск ищет бармена на космодром

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Американский миллиардер вместе со своей компанией SpaceX строят новый космодром в деревне Бока-Чика, пишет blizko.by. Он станет стартом комплексом для запуска пилотируемого космического корабля Starship.









На данный момент проходят испытания корабля, которые в большинстве оказываются успешными. В будущем Илон Маск планирует нанимать большое количество человек на различные вакантные места, а пока бизнесмен находится в поиске бармена на космодром. Официально его должность будет звучать так: Spaceport Mixologist. Специалисту придется мешать коктейли, которые будут сочетаться с тематическим меню.



