Илон Маск ищет бармена на космодром
В то время как новый космический корабль готовится к запуску и проходит испытания, Илон Маск ищет бармена на космодром.
Фото: hotcontent.ru
Американский миллиардер вместе со своей компанией SpaceX строят новый космодром в деревне Бока-Чика, пишет blizko.by. Он станет стартом комплексом для запуска пилотируемого космического корабля Starship.
На данный момент проходят испытания корабля, которые в большинстве оказываются успешными. В будущем Илон Маск планирует нанимать большое количество человек на различные вакантные места, а пока бизнесмен находится в поиске бармена на космодром. Официально его должность будет звучать так: Spaceport Mixologist. Специалисту придется мешать коктейли, которые будут сочетаться с тематическим меню.
13:28 06/08/2021
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