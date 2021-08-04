Рельсы, железная дорога. Фото pixabay.com





Когда она забралась под стоящий вагон грузового состава, поезд тронулся, и женщина попала под колеса.





В результате наезда она получила тяжелые травмы, повлекшие ампутацию конечностей, сообщает ННВ со ссылкой на газету «Наша Талачыншчына» со ссылкой на следователя Толочинского РОСК Александра Козлова.





По предварительной версии из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения она не слышала неоднократные объявления по громкой связи о начале движения железнодорожного состава.







