В Толочинском районе отрезало конечности женщине, которая перелазила пути под поездом
1 августа в близи станции Коханово в Толочинском районе тяжелые травмы получила пьяная женщина, которая хотела пролезть под грузовым поездом.
Рельсы, железная дорога. Фото pixabay.com
Когда она забралась под стоящий вагон грузового состава, поезд тронулся, и женщина попала под колеса.
В результате наезда она получила тяжелые травмы, повлекшие ампутацию конечностей, сообщает ННВ со ссылкой на газету «Наша Талачыншчына» со ссылкой на следователя Толочинского РОСК Александра Козлова.
По предварительной версии из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения она не слышала неоднократные объявления по громкой связи о начале движения железнодорожного состава.
13:05 06/08/2021
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