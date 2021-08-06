



Арбузы и дыни могут обрабатывать азотистыми удобрениями для быстрого созревания, из-за чего они могут нанести серьезный удар по здоровью человека и спровоцировать онкологию. Об этом сообщила изданию «360» врач-диетолог и специалист по коррекции веса и пищевого поведения Альбина Ермоленкова.





Как рассказала диетолог азотистые удобрения сами по себе не так вредны, но когда они попадают в желудочно-кишечный тракт человека, то они преобразуются во вредные соединения. К минеральным азотным удобрениям относят амидные, аммиачные и нитратные. Как предупреждает специалист, как раз нитраты и могут вызывать онкологические заболевания.





«Иногда содержащиеся в полосатых ягодах нитраты могут совершить такое превращение даже в ЖКТ, а прямо в самом арбузе. Такое может произойти, если его хранят неправильно», – отметила она.





По словам эксперта, нитраты нарушают транспортную функцию крови, влияют на уровень гемоглобина и со временем могут привести к недостатку кислорода в тканях, что особенно плохо для детей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также нитраты могут вызывать отравления, и поэтому арбуз нельзя назвать безопасным продуктом.



Как понять, что арбуз нитратоопасен





Как отмечает Ермоленкова, понять, что арбуз нитратоопасен, можно по мякоти арбуза с желтыми прожилками или белесыми уплотнения по типу ваты. Еще одним признаком содержания нитратов является слишком яркий красный цвет мякоти и чересчур глянцевая поверхность плода.





Она добавила, что безопасный для здоровья арбуз можно определить по желтому пятну у него на кожуре, это означает, что арбуз лежал и зрел сам, неровная форма плода может также говорить в пользу его натуральности.











