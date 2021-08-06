У иностранцев не было при себе документов. Предположительно, пишет Zerkalo.io, все они — граждане Афганистана, которые пришли из Беларуси. Из них 33 — несовершеннолетние.





Задержанных отправили в охраняемые центры для иностранцев.





В последние дни увеличился поток мигрантов на белорусско-польском направлении. В среду польские пограничники задержали 62 нарушителей границы. Среди них оказались граждане Ирака, Ирана и Камеруна. Сейчас мигранты находятся в специальном охраняемом центре для иностранцев.





А вот на литовском участке, наоборот, пошел резкий спад. За прошедшие сутки здесь задержали только двух нарушителей границы.





Напомним, Литва с 3 августа возвращает в Беларусь нелегальных мигрантов, которых задерживают на общей границе. Принятое министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте решение дает право пограничникам применять в отношении них методы психологического и физического принуждения.





Благодаря этому количество выявленных мигрантов в Литве резко упало. В среду литовские пограничники задержали 19 человек, а выдворили более 300 мигрантов. До этого количество мигрантов, незаконно пересекших белорусско-литовскую границу, побило все рекорды: 2 августа задержали 214 человек, а днем ранее — 294 человека.





В ГПК Беларуси считают, что таким образом Литва «продолжает принуждать мигрантов нарушать белорусскую границу». Александр Лукашенко предостерег Литву от «выдавливания» нелегальных мигрантов в Беларусь: такие действия грозят конфликтом, складывается опасная обстановка.





В ГПК Беларуси считают, что таким образом Литва «продолжает принуждать мигрантов нарушать белорусскую границу». 5 августа Александр Лукашенко заявил, что отныне «ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны ступить не должна» — и поручил силовикам усилить работу по охране границы.





Кроме того, 5 августа белорусский ГПК опубликовал видео, как из Литвы выдворяют назад восемь мигрантов. Их сопровождают литовские пограничники. Ведомство заявило, что иностранцев «принуждают нарушать белорусскую границу». В тот же день литовское издание литовское издание 15min.lt опубликовало видео, как группа мигрантов застряла на нейтральной полосе. В Литву их не пускали, а со стороны Беларуси мигрантов отгоняли какие-то люди со щитами.

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